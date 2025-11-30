Saronno medico Giuseppe Giuliani trovato morto nel suo studio era stato il primo locorotondese a farsi il vaccino Covid aveva 60 anni

Ilgiornaleditalia.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul suo corpo è stata disposta l'autopsia È stato trovato morto all'interno del suo studio in via Vecchia per Solaro a Saronno il medico Giuseppe Giuliani, 60 anni e direttore del servizio di Medicina da laboratorio dell’ASST Rhodense. Il corpo del 60enne è stato trovato senza vita e quando s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

saronno medico giuseppe giuliani trovato morto nel suo studio era stato il primo locorotondese a farsi il vaccino covid aveva 60 anni

© Ilgiornaleditalia.it - Saronno, medico Giuseppe Giuliani trovato morto nel suo studio, “era stato il primo locorotondese a farsi il vaccino Covid”, aveva 60 anni

Leggi anche questi approfondimenti

saronno medico giuseppe giulianiMedico trovato morto nel suo studio di Saronno, è Giuseppe Giuliani: disposta l’autopsia - È morto, in circostanze ancora poco chiare, il medico Giuseppe Giuliani. Scrive fanpage.it

saronno medico giuseppe giulianiGiuseppe Giuliani è stato trovato morto nel suo studio medico: indagano i carabinieri - L'uomo è stato trovato morto all'interno del suo studio in via Vecchia per Solaro a Saronno nel pomeriggio di giovedì 27 novembre ... Si legge su milanotoday.it

saronno medico giuseppe giulianiMedico trovato senza vita nel suo studio: lutto a Saronno e nell’Asst Rhodense - Il dottor Giuseppe Giuliani, 60 anni, era un punto di riferimento della microbiologia clinica. Scrive laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Saronno Medico Giuseppe Giuliani