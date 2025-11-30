Sul suo corpo è stata disposta l'autopsia È stato trovato morto all'interno del suo studio in via Vecchia per Solaro a Saronno il medico Giuseppe Giuliani, 60 anni e direttore del servizio di Medicina da laboratorio dell’ASST Rhodense. Il corpo del 60enne è stato trovato senza vita e quando s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Saronno, medico Giuseppe Giuliani trovato morto nel suo studio, “era stato il primo locorotondese a farsi il vaccino Covid”, aveva 60 anni