Saronno Leonardo da Vinci al gelo | i genitori scrivono al Comune
Saronno, 30 novembre 2025 – Il freddo nelle aule della scuola Leonardo da Vinci di via Padre Monti dopo aver infuocato l’assemblea civica del 26 novembre diventa il fulcro di una lettera aperta dei genitori del consiglio d’istituto, indirizzata agli amministratori e ai consiglieri comunali. Nella missiva le famiglie spiegano di scrivere con "la volontà di dare voce a chi, ogni giorno, vive la scuola non come un edificio, ma come una comunità viva e pulsante. Abbiamo assistito a un dibattito acceso sulle temperature rigide registrate nelle aule in questi giorni. Un tema che, purtroppo, è stato trascinato nel confronto politico, mentre i veri protagonisti, i nostri ragazzi, hanno dovuto affrontare il disagio di studiare e frequentare le lezioni al freddo ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A dirigere la gara tra Gubbio e Livorno di sabato 29 novembre sarà il Signor Simone Gauzolino di Torino coadiuvato dagli assistenti Signori Salvatore Nicosia di Saronno e Federico Mezzalira di Varese, quarto ufficiale il Signor Leonardo Di Mario di Ciampino, Vai su Facebook
La danza incontra Leonardo da Vinci: al Teatro Giuditta Pasta di Saronno va in scena “Anatomie spirituali” - con la seconda tappa del progetto "ergo Sum" di Raphael Bianco" ... Come scrive varesenews.it
Saronno, morti in corsia: sequestrati beni per 3 milioni all'ex medico Leonardo Cazzaniga e l'infermiera Laura Taroni - La guardia di finanza di Como ha dato esecuzione al sequestro conservativo dei beni di Leonardo Cazzaniga e Laura Taroni, lui medico rianimatore, lei infermiera, al centro dell’indagine partita nel ... Lo riporta milano.corriere.it
Leonardo Cazzaniga, chi è ex medico condannato per morti in corsia a Saronno/ E cosa fa oggi dopo la condanna - Leonardo Cazzaniga, ex medico accusato di morti in corsia a Saronno, condannato all'ergastolo all'esito del processo sul caso che coinvolse Laura Taroni... ilsussidiario.net scrive