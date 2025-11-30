Saronno, 30 novembre 2025 – Il freddo nelle aule della scuola Leonardo da Vinci di via Padre Monti dopo aver infuocato l’assemblea civica del 26 novembre diventa il fulcro di una lettera aperta dei genitori del consiglio d’istituto, indirizzata agli amministratori e ai consiglieri comunali. Nella missiva le famiglie spiegano di scrivere con "la volontà di dare voce a chi, ogni giorno, vive la scuola non come un edificio, ma come una comunità viva e pulsante. Abbiamo assistito a un dibattito acceso sulle temperature rigide registrate nelle aule in questi giorni. Un tema che, purtroppo, è stato trascinato nel confronto politico, mentre i veri protagonisti, i nostri ragazzi, hanno dovuto affrontare il disagio di studiare e frequentare le lezioni al freddo ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Saronno, Leonardo da Vinci al gelo: i genitori scrivono al Comune