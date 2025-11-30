Sardegnaauto giù da ponteTre vittime

15.31 Tre cittadini egiziani, due di 33 e uno di 36 anni, sono morti quando la loro auto è precipitata da un ponte ed è poi finita in un torrente, lungo la strada provinciale 27, vicino a Tortolì,in Sardegna.Sconosciuta la dinamica esatta dell'incidente. Una prima ipotesi:nell' affrontare una curva prima del ponticello la vettura è finita fuori strada, facendo un volo di una decina di metri. Sul posto i vigili del fuoco di Nuoro, i carabinieri e il 118, i cui medici hanno solo potuto constatare il decesso dei tre uomini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it