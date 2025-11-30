Sardegna auto precipita da un ponte | tre morti

Tre uomini di età compresa fra i 33 e i 36 anni sono morti a causa di un incidente stradale fra Villagrande Strisaili e Tortolì, in Ogliastra, Sardegna. I fatti hanno avuto luogo nella mattinata di domenica 30 novembre 2025, quando l’auto su cui stavano viaggiando è precipitata da un ponte facendo un volo di una decina di metri e finendo in un torrente. Le vittime, tutte dipendenti di una ditta edile, sono Thamer Hamouda Ramzy Shehabeld, Ahmed Tafrih Ghandoyr Ahmed Sharweda e Rizk Mohamed, di origine nordafricana. Lavoravano per un’ azienda di Pavia ed erano arrivati nell’Isola da pochi giorni per lavorare al cantiere del ponte sul rio Figu Niedda. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sardegna, auto precipita da un ponte: tre morti

