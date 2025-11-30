Saracinesca Klinsmann | Voglio mondiali e A

Jonathan Klinsmann è stato decisivo nella pesantissima vittoria del Cesena contro il Modena. Con il rigore parato a Gliozzi sullo 0-0, l’estremo difensore bianconero si è dimostrato per l’ennesima volta uno specialista nel respingere i tiri dal dischetto: "Parare i rigori ti porta ad avere più consapevolezza dei tuoi mezzi - ha dichiarato Klinsmann nel post-gara -, oltre che maggiore fiducia da parte di tifosi e compagni di squadra. Sono tutti elementi che ti portano sempre a fare qualcosa di più. Mi trovo molto bene in questo momento, sono felice e sto notando una certa crescita da parte di tutti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

