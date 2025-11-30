Santa Maria di Licodia sequestrato un allevamento equino abusivo

SANTA MARIA DI LICODIA. Un'azione coordinata tra i Carabinieri della Compagnia di Paternò e il personale dell'ASP di Catania ha portato alla scoperta e al sequestro di un allevamento equino non autorizzato, individuato in una zona rurale del comune etneo. Struttura priva dei requisiti sanitari. L'operazione è stata avviata dopo un intervento mirato dei militari della Stazione di Santa Maria di Licodia, effettuato insieme al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP. Le verifiche hanno riguardato una struttura agricola dove un 34enne del posto teneva un cavallo.

