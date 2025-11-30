**Sanremo | Conti svela i 30 big in gara Paradiso e Raf **
Roma, 30 nov- (Adnkronos) - Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini, Leo Gassman, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Aynme, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J- Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Francesca Renga, Mara Sattei, Lda e Aka 7even, D'Argen D'amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo. Sono 30 i Big in gara a Sanremo 2026 (24- 28 febbraio) svelati da Carlo Conti nell'edizione delle 13:30 del Tg1. Con una modifica al regolamento già annunciata il direttore artistico ha portato a 30 il totale degli artisti che saranno in gara al festival (da regolamento ne erano previsti 26). 🔗 Leggi su Iltempo.it
