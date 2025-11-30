Sanremo Conti annuncia al Tg1 i 30 Big

14.58 Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez-Masini, Leo Gassmann, Sayf,Arisa, Tredici Pietro,Sal Da Vinci,Samurai Jay Malika Ayane,Luchè sono tra i 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026 (24-28 febbraio). Li ha annunciati il direttore artistico, Carlo Conti al Tg1. Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta,Nayt, Elettra Lamborghini,Michele Bravi,JayAx Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Francesco Renga,Mara Sattei, Lda e Aka7, Dargen D'Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo,a completare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it