Sanremo Carlo Conti ha annunciato tutti i nomi dei concorrenti

In onda sul TG1 il direttore artistico del Festival ha annunciato i nomi dei cantanti in gara nella prossima kermesse. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Sanremo, Carlo Conti ha annunciato tutti i nomi dei concorrenti

Leggi anche questi approfondimenti

È ufficiale. Questi i nomi dei Big in gara a Sanremo 2026 annunciati da Carlo Conti: Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez & Masini Leo Gassmann Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samurai Jay Malika Ayane Luch - facebook.com Vai su Facebook

Su Sanremo leggo di fallimento annunciato, di cast debole eccetera senza sapere nulla. Ma se Carlo Conti avesse qualche sorpresa da wow? Se non sarà all'altezza, avremo quasi tre mesi per criticarlo, perché farlo prima a scatola chiusa? #CarloConti @Sa Vai su X

Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei cantanti che saranno in gara - 30, come consuetudine, il conduttore e direttore artistico del Festival ha annunciato i nomi dei cantanti della prossima edizione ... Segnala vanityfair.it

Sanremo 2026, Conti svela al Tg1 i trenta cantanti in gara: ecco la lista - Il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha rivelato al Tg1 delle 13. Si legge su iltempo.it

Festival di Sanremo 2026: Carlo Conti svela i nomi dei Big in gara, la diretta - Festival di Sanremo 2026: annunciato l'elenco dei Big da Carlo Conti. donnaglamour.it scrive