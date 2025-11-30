Sanremo Carlo Conti ha annunciato tutti i nomi dei concorrenti

In onda sul TG1 il direttore artistico del Festival ha annunciato i nomi dei cantanti in gara nella prossima kermesse. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Sanremo, Carlo Conti ha annunciato tutti i nomi dei concorrenti

Leggi anche questi approfondimenti

Carlo Conti e Sanremo, le scelte psichedeliche. Gli sconosciuti, i già sentiti e tutti i “figli di” Vai su X

Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo 2026, ha svelato i nomi dei 30 Big in gara dal 24 al 28 febbraio: molti di loro, da Leo Gassmann a Levante, da LDA a Francesco Renga, hanno postato sulle loro pagine social le loro reazioni al momento dell’annuncio. - facebook.com Vai su Facebook

Festival Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i 30 big in gara: ecco chi sono - Carlo Conti ha finalmente svelato i trenta big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 ... tg24.sky.it scrive

Sanremo 2026, il cast dei Big: Carlo Conti ha svelato i nomi dei 30 cantanti in gara - L'annuncio del conduttore e direttore artistico del 76esimo Festival della Canzone Italiana al Tg1 delle 13. Scrive iodonna.it

Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei cantanti che saranno in gara - 30, come consuetudine, il conduttore e direttore artistico del Festival ha annunciato i nomi dei cantanti della prossima edizione ... Riporta vanityfair.it