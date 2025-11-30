Sanremo Carlo Conti annuncia i big in gara | da Tommaso Paradiso a Raf chi sono
(Adnkronos) – Da Tommaso Paradiso a Raf, da Patty Pravo a Michele Bravi. Carlo Conti ha annunciato oggi domenica 30 novembre i big che parteciperanno a Sanremo 2026 (24- 28 febbraio). Questo l'elenco dei 30 cantanti che parteciperanno alla kermesse: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini, Leo Gassman, Sayf, Arisa, Tredici . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Scopri altri approfondimenti
È ufficiale. Questi i nomi dei Big in gara a Sanremo 2026 annunciati da Carlo Conti: Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez & Masini Leo Gassmann Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samurai Jay Malika Ayane Luch - facebook.com Vai su Facebook
Su Sanremo leggo di fallimento annunciato, di cast debole eccetera senza sapere nulla. Ma se Carlo Conti avesse qualche sorpresa da wow? Se non sarà all'altezza, avremo quasi tre mesi per criticarlo, perché farlo prima a scatola chiusa? #CarloConti @Sa Vai su X
Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i cantanti in gara al Tg1: a breve tutti i nomi. Il Festival dal 24 al 28 febbraio 2026 - Carlo Conti svelerà il cast completo dei cantanti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo oggi al Tg1 delle 13. Lo riporta ilmessaggero.it
Sanremo 2026, i 30 cantanti in gara: i nomi dei big annunciati da Carlo Conti - Carlo Conti annuncia all'edizione del Tg1 delle 13:30 di domenica 30 novembre i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026 ... fanpage.it scrive
SANREMO 2026 - Carlo Conti annuncia i 30 big in gara: ecco i nomi - Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 in programma dal 24 al 28 febbraio, ha annunciato in diretta al Tg1 delle ore 13:30 i nomi dei 30 big in gara. Scrive napolimagazine.com