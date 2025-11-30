Sanremo Carlo Conti annuncia i big in gara | da Tommaso Paradiso a Raf chi sono

Webmagazine24.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Da Tommaso Paradiso a Raf, da Patty Pravo a Michele Bravi. Carlo Conti ha annunciato oggi domenica 30 novembre i big che parteciperanno a Sanremo 2026 (24- 28 febbraio). Questo l'elenco dei 30 cantanti che parteciperanno alla kermesse: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini, Leo Gassman, Sayf, Arisa, Tredici . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sanremo carlo conti annunciaSanremo 2026, Carlo Conti annuncia i cantanti in gara al Tg1: a breve tutti i nomi. Il Festival dal 24 al 28 febbraio 2026 - Carlo Conti svelerà il cast completo dei cantanti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo oggi al Tg1 delle 13. Lo riporta ilmessaggero.it

sanremo carlo conti annunciaSanremo 2026, i 30 cantanti in gara: i nomi dei big annunciati da Carlo Conti - Carlo Conti annuncia all'edizione del Tg1 delle 13:30 di domenica 30 novembre i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026 ... fanpage.it scrive

sanremo carlo conti annunciaSANREMO 2026 - Carlo Conti annuncia i 30 big in gara: ecco i nomi - Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 in programma dal 24 al 28 febbraio, ha annunciato in diretta al Tg1 delle ore 13:30 i nomi dei 30 big in gara. Scrive napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Sanremo Carlo Conti Annuncia