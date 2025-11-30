(Adnkronos) - Da Tommaso Paradiso a Raf, da Patty Pravo a Michele Bravi. Carlo Conti ha annunciato oggi domenica 30 novembre i 30 cantanti big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio del prossimo anno. Questo l'elenco dei 30 cantanti che parteciperanno alla kermesse: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J- Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, Lda e Aka 7even, D'Argen D'amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo, Carlo Conti annuncia i big: da Tommaso Paradiso a Raf, chi sono i cantanti in gara