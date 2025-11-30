Sanremo Carlo Conti annuncia i 30 Big in gara | ecco tutti i nomi

Sono stati annunciati i 30 Big in gara all'ultima edizione del Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. Il direttore artistico Carlo Conti ha elencato i nomi alla edizione del Tg1 delle 13,30. Si tratta di Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samural Jay, Malika Ayane, Luchè. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

