Sanremo Aka7even annunciato da Conti al tg1 ma la foto è sbagliata

Sanremo inizia con un terribile errore commesso dal tg1: Aka7even è stato annunciato tra i Big ma con una foto sbagliata, al suo posto l'immagine di Stefano Scala. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sanremo, Aka7even annunciato da Conti al tg1, ma la foto è sbagliata

