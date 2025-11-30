Sanremo 2026 | tra i Big in gara anche Francesco Renga

Carlo Conti ha svelato i nomi dei Big che saliranno sul palco del prossimo Festival della Canzone Italiana, mettendo fine a settimane di indiscrezioni e attese. L’annuncio è arrivato oggi, domenica 30 novembre, durante l’edizione delle 13.30 del Tg1, nel solco della tradizione inaugurata da. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it