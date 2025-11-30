Sanremo 2026 Tommaso Paradiso debutta tra i Big in gara

Tommaso Paradiso sarà in gara al Festival di Sanremo 2026. Tommaso Paradiso sarà in gara al Festival di Sanremo 2026. L’annuncio arriva in un momento particolarmente significativo: venerdì 28 novembre il cantautore romano ha pubblicato il nuovo album Casa Paradiso, uscito per Columbia RecordsSony Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli “Lasciamene un po’ e F orse, che sta scalando le classifiche radiofoniche. Parallelamente, Paradiso ha annunciato il tour, prodotto da Live Nation, che ad aprile del prossimo anno lo porterà nei palazzetti di tutta Italia. . 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Tommaso Paradiso debutta tra i Big in gara

Argomenti simili trattati di recente

Ecco i big in gara a Sanremo annunciati da Carlo Conti al Tg1: Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez e Masini Leo Gassmann Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samural Jay Malika Ayane Raf Bambole di Pezza E - facebook.com Vai su Facebook

Ecco i big in gara a Sanremo annunciati da Carlo Conti al Tg1: Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez e Masini Leo Gassmann Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samural Jay Malika Ayane Raf Bambole di Pezza E Vai su X

Sanremo 2026, le reazioni dei 30 "Big": Levante in lacrime, Tommaso Paradiso cita Fantozzi, LDA e il messaggio di papà Gigi D'Alessio - È un'onda di entusiasmo quella che ha travolto i social network subito dopo l'annuncio ufficiale di ... Riporta msn.com

Sanremo 2026, i cantanti: Fedez in gara con Masini, l'esordio di Tommaso Paradiso. Debuttano Eddie Brock e Tredici Pietro (figlio di Morandi) - Carlo Conti svelerà il cast completo dei cantanti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo oggi al Tg1 delle 13. Segnala ilmessaggero.it

Sanremo, Carlo Conti annuncia i cantanti in gara al Tg1: Fedez, Tommaso Paradiso e Arisa. New Entry e grandi ritorni VIDEO - 30, Carlo Conti ha rivelato ufficialmente i Big in gara al Festival di Sanremo 2026, durante l’edizione del Tg1 dell’ora ... Da ilgazzettino.it