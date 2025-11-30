Sanremo 2026 Tommaso Paradiso debutta tra i Big in gara

Tommaso Paradiso sarà in gara al Festival di Sanremo 2026. Tommaso Paradiso sarà in gara al Festival di Sanremo 2026. L’annuncio arriva in un momento particolarmente significativo: venerdì 28 novembre il cantautore romano ha pubblicato il nuovo album Casa Paradiso, uscito per Columbia RecordsSony Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli “Lasciamene un po’   e F orse, che sta scalando le classifiche radiofoniche. Parallelamente, Paradiso ha annunciato il tour, prodotto da Live Nation, che ad aprile del prossimo anno lo porterà nei palazzetti di tutta Italia.    . 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

