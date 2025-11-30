Il tanto atteso annuncio del cast ufficiale di Sanremo 2026 segna l’inizio della conferma dei protagonisti che saliranno sul palco del Teatro Ariston tra il 24 e il 28 febbraio. La manifestazione, rinnovata per un’edizione ancora più stimolante, si avvicina rapidamente, portando con sé molte aspettative sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. composizione del cast di sanremo 2026. Con grande entusiasmo, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, ha svelato la lista dei big in gara durante la trasmissione delle 13:30 del TG1. Tra i nomi principali destinati a calcare il palco della storica kermesse musicale, spiccano artisti di varie generazioni e stili, pronti a portare la propria originalità sul palco. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sanremo 2026 scopri il cast ufficiale e le novità dell’evento