Sanremo 2026 rivoluzione o azzardo? Conti punta sui nuovi trend reazioni esclusi e l’ironia amara dei Jalisse

Sanremo 2026, la rivoluzione dei 30 Big di Carlo Conti accende il dibattito. Sanremo non è soltanto un festival: è un plebiscito nazionale, un terreno minato di aspettative e una gigantesca macchina emotiva. L’annuncio dei 30 Big di Sanremo 2026, fatto in diretta al Tg1 da Carlo Conti, non ha tradito le attese: un elenco spiazzante, diviso fra ritorni di peso e una forte, quasi provocatoria, apertura agli emergenti più ascoltati dalla Gen Z. Tra rapper di nuova generazione, progetti indie e cantautori cresciuti ai margini del mainstream, la lista ha subito incendiato i social. I fan festeggiano o protestano, mentre gli artisti oscillano tra entusiasmo, ironia e prudenza diplomatica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sanremo 2026, rivoluzione o azzardo? Conti punta sui nuovi trend, reazioni, esclusi e l’ironia amara dei Jalisse

