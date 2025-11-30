Sanremo 2026 Raf al Festival per la quinta volta

Milano, 30 novembre 2025 - Quarant’anni di Raf, cosa c’è di meglio che festeggiare un traguardo del genere con la partecipazione al Festival di Sanremo 2026? Raffaele Riefoli, in arte Raf, è attualmente in tour proprio con una serie di concerti che festeggiano il quarantesimo anniversario della sua carriera. A fine febbraio, però, il 66enne cantautore pugliese sarà in Riviera. Raf al Festival di Sanremo . Non sarà la prima volta per lui sul palco del Teatro Ariston. Raf infatti ha partecipato in gara tra i Big a quattro edizioni del Festival di Sanremo: nel 1988 con ‘Inevitabile follia”, nel 1989 con ‘Cosa resterà degli anni ‘80’, nel 1991 con ‘Oggi un Dio non ho’ e nel 2015 con ‘Come una favola’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sanremo 2026, Raf al Festival per la quinta volta

