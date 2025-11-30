Sanremo 2026 oggi al Tg1 Carlo Conti annuncia i big | orario toto nomi e regolamento
(Adnkronos) – Carlo Conti oggi, domenica 30 novembre, annuncia il cast completo dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026. L’appuntamento con il direttore artistico della kermesse canora è su Rai 1, durante il Tg delle 13.30. Per la 76esima edizione del festival, sul tavolo di Conti, secondo quanto ha appreso l'Adnkronos, sono arrivate oltre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
