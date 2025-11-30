Sanremo 2026 l’attesa per i Big | Conti oggi al Tg1 svela il cast che accenderà la corsa al Festival
Il conto alla rovescia è arrivato all’ultima curva e il clima che accompagna il Festival di Sanremo 2026 è quello delle grandi vigilie: ore sospese, telefoni roventi, scommesse, speranze, delusioni trattenute. Oggi, durante l’edizione delle 13.30 del Tg1, Carlo Conti romperà finalmente il silenzio e annuncerà i Big in gara, chiudendo settimane di indiscrezioni, pronostici e piste più o meno attendibili. È il momento che decide tutto: il cast, l’equilibrio del racconto musicale, le sorprese, le certezze e le inevitabili esclusioni eccellenti. Il direttore artistico arriva a questa giornata dopo aver passato al setaccio oltre duecento proposte, un numero altissimo che ha reso la selezione complessa e che potrebbe spingere a superare la soglia iniziale dei 26 artisti prevista dal regolamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
