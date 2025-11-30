Sanremo 2026 Jalisse fuori per la 29esima volta | La saga continua faremo cifra tonda

Milano, 30 novembre 2025 - I Jalisse protagonisti del Festival di Sanremo. Fabio Ricci e Alessandra Drusian hanno colto in pieno il significato dell'affermazione "Parlatene bene, parlate male, purché ne parliate". E infatti ogni anno non fanno altro che parlare. Parlare del diritto di prelazione che avrebbero in merito a un posto fra i Big del Festival di Sanremo. Non si sa, peraltro, in base a quale criterio. Visto che nessuno è tenuto a garantire loro di partecipare alla manifestazione. Tommaso Paradiso a Sanremo 2026: è il culmine del ritorno I Jalisse hanno vinto il Festival di Sanremo nel 1997 con il brano 'Fiumi di parole'.

