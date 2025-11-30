Sanremo 2026 Jalisse esclusi ancora una volta la 29esima | La saga continua…
(Adnkronos) – Per la ventinovesima volta i Jalisse non saranno in gara al Festival di Sanremo 2026. Il duo, composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, vincitore nel 1997 con 'Fiumi di parole', ha appreso la notizia in diretta, seguendo l'annuncio dei 30 Big scelti dal direttore artistico Carlo Conti durante l'edizione serale del Tg1. . L'articolo Sanremo 2026, Jalisse esclusi ancora una volta (la 29esima): “La saga continua.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Argomenti simili trattati di recente
Oggi si aspettano solo le 13:30 per sapere il cast di Sanremo (io spero seriamente nei Jalisse) - facebook.com Vai su Facebook
Jalisse, la «maledizione» continua: esclusi da Sanremo per la 29esima volta - Carlo Conti ha annunciato la lista dei 30 cantanti che parteciperanno al Festival. Segnala corrieredelveneto.corriere.it
Chi sono i cantanti Sanremo 2026?/ Nomi big in gara, lista, reazioni ed esclusi - Cantanti Sanremo 2026, nomi dei big gara ed esclusi dalla gara: debutta Tommaso Paradiso? Da ilsussidiario.net
Cantanti Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia la lista: Fedez-Masini e Tommaso Paradiso. E i Jalisse… - Cantanti Sanremo 2026, la lista completa E’ tempo di annunci al TG1 per Carlo Conti. Segnala msn.com