Sanremo 2026 Jalisse esclusi ancora una volta la 29esima | La saga continua…

(Adnkronos) – Per la ventinovesima volta i Jalisse non saranno in gara al Festival di Sanremo 2026. Il duo, composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, vincitore nel 1997 con 'Fiumi di parole', ha appreso la notizia in diretta, seguendo l'annuncio dei 30 Big scelti dal direttore artistico Carlo Conti durante l'edizione serale del Tg1.