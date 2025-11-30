Sanremo 2026 Jalisse ancora esclusi | è la 29esima volta E loro festeggiano!

Gazzetta.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest'anno nell'elenco dei 30 cantanti del Festival non ha trovato spazio la coppia che nel 1997 vinse con "Fiumi di parole". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sanremo 2026 jalisse ancora esclusi 232 la 29esima volta e loro festeggiano

© Gazzetta.it - Sanremo 2026, Jalisse ancora esclusi: è la 29esima volta. E loro festeggiano!

Approfondisci con queste news

sanremo 2026 jalisse esclusiSanremo 2026, i Jalisse ancora esclusi reagiscono in diretta: "La saga continua" - Video ironico dei Jalisse, anche quest'anno non entrati nella lista dei Big del prossimo Festival di Sanremo. Come scrive lapresse.it

sanremo 2026 jalisse esclusiSanremo 2026, Jalisse ancora esclusi: è la 29esima volta. E loro festeggiano! - Carlo Conti esclude i Jalisse dalla lista dei 30 cantanti di Sanremo 2026, ecco la loro reazione dopo il ventinovesimo tentativo fallito ... Scrive msn.com

sanremo 2026 jalisse esclusiConti annuncia i big di Sanremo 2026, i Jalisse esclusi per la 29esima volta: e loro reagiscono (con ironia) sui social – Video - Video ironico dei Jalisse dopo l'annuncio dei Big di Sanremo 2026: pronti con palloncini "29" per celebrare l'ennesima esclusione ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sanremo 2026 Jalisse Esclusi