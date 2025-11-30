Sanremo 2026 Jalisse ancora esclusi | è la 29esima volta E loro festeggiano!
Anche quest'anno nell'elenco dei 30 cantanti del Festival non ha trovato spazio la coppia che nel 1997 vinse con "Fiumi di parole". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Carlo Conti ha annunciato la lista ufficiale dei Big di Sanremo 2026: che ne pensate? Io team Elettra ELETTRA LAMBORGHINI (tristissimo per i Jalisse che hanno preso l’ennesimo botolamento) - facebook.com Vai su Facebook
È più difficile trovare i Jalisse a Sanremo che un ago nel pagliaio. #Sanremo2026 Vai su X
Sanremo 2026, i Jalisse ancora esclusi reagiscono in diretta: "La saga continua" - Video ironico dei Jalisse, anche quest'anno non entrati nella lista dei Big del prossimo Festival di Sanremo. Come scrive lapresse.it
Sanremo 2026, Jalisse ancora esclusi: è la 29esima volta. E loro festeggiano! - Carlo Conti esclude i Jalisse dalla lista dei 30 cantanti di Sanremo 2026, ecco la loro reazione dopo il ventinovesimo tentativo fallito ... Scrive msn.com
Conti annuncia i big di Sanremo 2026, i Jalisse esclusi per la 29esima volta: e loro reagiscono (con ironia) sui social – Video - Video ironico dei Jalisse dopo l'annuncio dei Big di Sanremo 2026: pronti con palloncini "29" per celebrare l'ennesima esclusione ... Scrive ilfattoquotidiano.it