Sanremo 2026 il TG1 sbaglia la foto di Aka 7even Ecco chi c’era al suo posto
La lista dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026 è talmente scevra di cantanti famosi che persino il TG1 ha faticato a riconoscerne uno. Durante l’annuncio del direttore artistico Carlo Conti, Aka 7even ha infatti ‘cambiato volto’: al posto della sua fotografia è apparsa quella del giovane attore e regista Stefano Scala. In gara nella prossima edizione della kermesse canora al fianco di LDA, Aka 7even è stato suo malgrado ‘vittima’ della grossa svista del TG1, che non è stata notata, sul momento, neanche da Conti. Un errore grossolano che il cantante ha preso con ironia. Non mi ricordavo così ha scritto, infatti, Luca Marzano, alias Aka 7even, nelle sue storie Instagram. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
