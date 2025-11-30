annunciato il cast di sanremo 2026: i protagonisti del festival della canzone italiana. La scena musicale italiana si prepara ad accogliere la 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. Dopo mesi di attesa, il direttore artistico Carlo Conti ha ufficializzato la rosa dei big partecipanti, svelando i nomi dei cantanti che animeranno l’evento. La manifestazione si conferma come un appuntamento che unisce tradizione e modernità, coinvolgendo un pubblico di diverse età e preferenze musicali. Questa edizione si distingue per un numero di partecipanti che è stato incrementato rispetto alle previsioni iniziali, a testimonianza della grande qualità delle candidature ricevute. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sanremo 2026 i protagonisti e i big svelati da Carlo Conti