Sanremo 2026 i nomi dei cantanti ?big? in gara | da Tommaso Paradiso a Fedez-Masini Raf e Patty Pravo l' annuncio di Carlo Conti al Tg1

Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato oggi domenica 30 novembre 2025 tutti i nomi dei cantanti in gara nella categoria big. L'attesa è finita, il Festival della canzone. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sanremo 2026, i nomi dei cantanti ?big? in gara: da Tommaso Paradiso a Fedez-Masini, Raf e Patty Pravo, l'annuncio di Carlo Conti al Tg1

Leggi anche questi approfondimenti

È ufficiale. Questi i nomi dei Big in gara a Sanremo 2026 annunciati da Carlo Conti: Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez & Masini Leo Gassmann Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samurai Jay Malika Ayane Luch - facebook.com Vai su Facebook

Oggi al @Tg1Rai delle 13:30 i nomi dei BIG in gara a #Sanremo2026 BENE BENE BENE! Vai su X

Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei cantanti che saranno in gara - 30, come consuetudine, il conduttore e direttore artistico del Festival ha annunciato i nomi dei cantanti della prossima edizione ... Scrive vanityfair.it

Sanremo 2026, i 30 cantanti in gara: i nomi dei big annunciati da Carlo Conti - Carlo Conti annuncia all'edizione del Tg1 delle 13:30 di domenica 30 novembre i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026 ... Come scrive fanpage.it

Sanremo 2026, i cantanti: Fedez in gara con Masini, l'esordio di Tommaso Paradiso. Debuttano Eddie Brock e Tredici Pietro (figlio di Morandi) - Carlo Conti svelerà il cast completo dei cantanti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo oggi al Tg1 delle 13. Segnala ilmessaggero.it