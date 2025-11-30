Sanremo 2026 i Jalisse ancora esclusi reagiscono in diretta | La saga continua

Video ironico dei Jalisse, anche quest’anno non entrati nella lista dei Big del prossimo Festival di Sanremo. Il duo ha seguito in diretta l’annuncio di Carlo Conti, preparando per l’occorrenza dei palloncini con la scritta 29 che hanno poi sollevato quando il direttore artistico ha finito l’annuncio. “E la saga continua, l’anno prossimo facciamo cifra tonda”, commentano. Più polemico il post che accompagna il video: “E la saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre”, scrivono i Jalisse. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sanremo 2026, i Jalisse ancora esclusi reagiscono in diretta: "La saga continua"

Argomenti simili trattati di recente

Carlo Conti ha annunciato la lista ufficiale dei Big di Sanremo 2026: che ne pensate? Io team Elettra ELETTRA LAMBORGHINI (tristissimo per i Jalisse che hanno preso l’ennesimo botolamento) - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo 2026, gli esclusi: dai Jalisse ai Fask, California dei Coma Cose e Carl Brave. Chi non sarà all'Ariston - 270 cantanti non sono entrati in questa lista», ha detto Carlo Conti, prima di leggere oggi al Tg1 delle 13. Come scrive msn.com

Sanremo 2026, Jalisse esclusi per la 29esima volta di fila. La reazione in un video: «La saga continua» - Il duo, composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, vincitore nel 1997 con 'Fiumi di parole', ... Scrive msn.com

Sanremo 2026, i Jalisse esclusi per 29 volte - I Jalisse ormai sono diventati i veri protagonisti, anche se da esclusi, dell'annuncio della lista dei Big del Festival di Sanremo. Scrive ilgiorno.it