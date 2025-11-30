Sanremo 2026 i big più popolari sui social

Nel contesto dell’imminente edizione di Sanremo 2026, cresce l’interesse non solo per la selezione dei partecipanti, ma anche per la loro popolarità sui principali social network. L’analisi delle piattaforme più seguite, come Instagram, TikTok e Facebook, offre una panoramica sulla percezione pubblica di ciascun artista, evidenziando le anticipazioni in vista del festival. popolarità sui social network dei big di sanremo 2026. la classifica dei più seguiti su instagram. La piattaforma visuale più utilizzata, Instagram, rivela dati interessanti riguardo ai più amati dal pubblico. Fedez emerge come il protagonista più seguito con oltre 13,3 milioni di follower, seguito da Elettra Lamborghini con circa 6,9 milioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sanremo 2026 i big più popolari sui social

