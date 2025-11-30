Sanremo 2026 ha trovato i suoi 30 cantanti in gara scelti molto bene
Carlo Conti presenta il cast dei cantanti in gara a Sanremo 2026 dallo studio del TG 1 con una presentazione secca quanto dritta al punto. Descrive la scelta fatta su 300 artisti in lizza come un ampliamento del ventaglio musicale per gusti e sapori rimanendo comunque fedele alla volontà di rispecchiare la contemporaneità nei temi, nelle voci e nella scena, consolidando così la percezione del più grande appuntamento con la musica e l’intrattenimento della televisione italiana come una partita della nazionale (lunga quasi una settimana). Con la stessa sintesi, ecco i cantanti big di Sanremo 2026: TOMMASO PARADISO, che arriva atteso da anni e fresco dell’album Casa Paradiso, uscito due giorni fa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nel 1967, Luigi Tenco fu trovato morto all’Hotel Savoy di Sanremo. Il biglietto lasciato dal cantautore, sul cui suicidio si è sempre molto discusso, chiamava in causa proprio Orietta Berti. Tenco, amareggiato per l’eliminazione dal Festival, scrisse: “Io ho voluto - facebook.com Vai su Facebook
Festival di Sanremo 2026: Carlo Conti svela i nomi dei Big in gara, la diretta - Festival di Sanremo 2026: annunciato l'elenco dei Big da Carlo Conti. Si legge su donnaglamour.it
Sanremo 2026, sui social è già sentenza: "Cast terrificante" - Tanti esordienti, troppi veterani: così il pubblico commenta la lista dei 30 big in gara al Festival ... Lo riporta rockol.it
Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei cantanti che saranno in gara - 30, come consuetudine, il conduttore e direttore artistico del Festival ha annunciato i nomi dei cantanti della prossima edizione ... Riporta vanityfair.it