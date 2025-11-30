Sanremo 2026 gli esclusi | dai Jalisse ai Fask California Coma Cose e Carl Brave Chi non sarà all' Ariston l' anno prossimo
«Le case discografiche mi hanno messo in difficoltà. 270 cantanti non sono entrati in questa lista», ha detto Carlo Conti, prima di leggere oggi al Tg1 delle 13.30 i nomi dei 30. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sanremo 2026, Jalisse esclusi ancora una volta (la 29esima). Ecco la loro reazione sui social #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo 2026, i Jalisse ancora esclusi reagiscono in diretta: "La saga continua" lapresse.it/video/2025/11/… lapresse.it/video/2025/11/… Vai su X
Sanremo 2026, Jalisse esclusi per la 29esima volta di fila. La reazione in un video: «La saga continua» - Il duo, composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, vincitore nel 1997 con 'Fiumi di parole', ... Scrive msn.com
Jalisse esclusi da Sanremo 2026, è il 29º rifiuto ma la sfida continua: "Pronti a riprovarci" - il duo ha reagito all'esclusione con ironia, filmando il momento con tanto di palloncini sui social ... Segnala virgilio.it
I Jalisse esclusi da Sanremo per la 29esima volta, la reazione in diretta social è esilarante - L'annuncio dei big di Sanremo 2026, avvenuto proprio oggi 30 novembre, ha ufficializzato l'ennesima esclusione ... Scrive today.it