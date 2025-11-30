«Le case discografiche mi hanno messo in difficoltà. 270 cantanti non sono entrati in questa lista», ha detto Carlo Conti, prima di leggere oggi al Tg1 delle 13.30 i nomi dei 30. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sanremo 2026, gli esclusi: dai Jalisse ai Fask, California (Coma Cose) e Carl Brave. Chi non sarà all'Ariston l'anno prossimo