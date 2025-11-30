Sanremo 2026 gli esclusi | dai Jalisse ai Fask California Coma Cose e Carl Brave Chi non sarà all' Ariston l' anno prossimo

Ilmessaggero.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Le case discografiche mi hanno messo in difficoltà. 270 cantanti non sono entrati in questa lista», ha detto Carlo Conti, prima di leggere oggi al Tg1 delle 13.30 i nomi dei 30. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

sanremo 2026 gli esclusi dai jalisse ai fask california coma cose e carl brave chi non sar224 all ariston l anno prossimo

© Ilmessaggero.it - Sanremo 2026, gli esclusi: dai Jalisse ai Fask, California (Coma Cose) e Carl Brave. Chi non sarà all'Ariston l'anno prossimo

