Sanremo 2026 gaffe clamorosa | aka7even presentato con la foto sbagliata in diretta

Incredibile gaffe durante l’annuncio live dei 30 big di Sanremo 2026: il trapper Luca Marzano, in arte aka7even, in gara con LDA, è stato presentato attraverso la consueta infografica: peccato che la foto trasmessa in diretta nazionale non fosse la sua, bensì quella di un ignoto coetaneo. Aka 7even come ti arriva dopo averlo comprato: #Sanremo2026 pic.twitter.comT0mYkkiCaU — Daniele (It’s not that deep ) (@DemiDaniiix) November 30, 2025 I primi ad accorgersi dell’intoppo sono stati alcuni utenti sui social, a pochi minuti di distanza dall’annuncio del roster completo, fatto da Carlo Conti su Rai1; a stretto giro di posta, poi è stato lo stesso Marzano a confermare l’errore tramite una story su IG in cui ironizzava sullo scambio Come detto, non è al momento noto a chi appartenga il volto del giovane ritratto accanto a LDA (in bianco nel fotomontaggio ufficiale): possibile errore di attribuzione dovuto a ricerche fatte tramite AI, o geniale mossa di marketing obliquo? Sia come sia, Marzano, nato a Vico Equense nel 2000, avrà la possibilità di mostrare il suo talento sul palco più importante d’Italia, dopo essere uscito dall’anonimato nel 2020, grazie al secondo posto conquistato nell’edizione di Amici di quell’anno, dietro solo a Sangiovanni (classifica sezione Canto), e dopo aver debuttato nella città dei fiori già nel 2022, in solitario, con il brano Perfetta così. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

