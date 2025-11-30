Puntuale come sempre, Carlo Conti ha svelato, durante il TG1 di domenica 30 novembre, quali saranno i cantanti in gara a Sanremo 2026, in onda dal 24 al 28 febbraio. Il pubblico ha dovuto aspettare (poco) meno del solito per scoprire la lista ufficiale dei big in gara a Sanremo 2026. Carlo Conti è uno che mantiene le promesse, e così ecco tutti i nomi svelati, uno a uno, durante il TG1 di domenica 30 novembre. I cantanti in gara saranno 30, a cui si aggiungeranno i 4 che arriveranno da Sanremo Giovani: ancora un numero enorme di contendenti, considerando che nella prima serata dovremo ascoltarli tutti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sanremo 2026, ecco tutti i big in gara: tornano Patty Pravo e Arisa, la prima volta di Tommaso Paradiso