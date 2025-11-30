Sanremo 2026 ecco quali sono i cantanti che parteciperanno al Festival in qualità di Big
L’attesa è finita, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, ha annunciato durante l’edizione delle 13,30 del Tg1 in onda domenica 30 novembre la lista ufficiale dei cantanti che prenderanno parte alla prossima edizione della kermesse musicale in qualità di Big. In onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026, l’annuncio da parte di Carlo Conti era slittato di una settimana in seguito alla morte di Ornella Vanoni. Nei giorni scorsi si erano rincorse numerose indiscrezioni non solo sui nomi dei possibili partecipanti ma anche su una serie di rifiuti che il conduttore e direttore artistico avrebbe ricevuto da diversi interpreti. 🔗 Leggi su Tpi.it
