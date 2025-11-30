Sanremo 2026 ecco i big in gara
E’ stata svelata nel primo pomeriggio di domenica 30 novembre la lista dei partecipanti alla 76° edizione del Festival di Sanremo. Ad annunciare i “big” che prenderanno parte all’attesissima kermesse musicale, in diretta al Tg1, il direttore artistico Carlo Conti. Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane e Luchè. E ancora, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Jay-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, Lda e Aka7, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
