Quest’anno Sanremo sembrava circondato da una luce negativa, una scia di sfiga che faceva sí che ogni concorrente possibile dicesse no. Si è vociferato tanto su Alfa, sulla sua vittoria addirittura, però poi ha smentito il fatto, togliendo di mezzo questa possibilità. Si è parlato della possibilità di partecipazione di Emma, di Paola e Chiara, di Tiziano Ferro, addirittura di Ernia, tutte smentite. Insomma, quest’anno sembrava dura. Nessuno voleva andare a Sanremo, chi per un motivo, chi per un altro. Ma siamo qui, il giorno è arrivato, e come ogni anno ci ritroviamo davanti alla TV ad ascoltare questi fantomatici nomi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sanremo 2026: ecco i 30 concorrenti