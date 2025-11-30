Sanremo 2026 da Paradiso a Patty Pravo | ecco i 30 Big in gara Conti | ‘Musica in continua evoluzione’

Ufficializzati i big in gara dal 24 febbraio. È ufficiale: Carlo Conti ha svelato in diretta nell’edizione del TG1 delle 13.30 i 30 Big che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio su Rai 1. Una selezione frutto di un lavoro intenso: 270 i brani ricevuti, ma solo 30 hanno superato l’esame del direttore artistico. “ Mi hanno messo molto in difficoltà ”, ha detto Conti, parlando di un panorama musicale estremamente variegato, con canzoni che faranno riflettere e altre che faranno ballare. La prima volta di Tommaso Paradiso e del figlio di Gianni Morandi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

