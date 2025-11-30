Sanremo 2026 da Fedez a Tommaso Paradiso | l’entusiasmo dei big sui social

(Adnkronos) – Da Fedez a Tommaso Paradiso: è un'onda di entusiasmo quella che ha travolto i social network subito dopo l'annuncio ufficiale di Carlo Conti, che in diretta al Tg1 ha svelato la lista dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026. Gli artisti, dai più giovani ai veterani del palco, hanno condiviso . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it