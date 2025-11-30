Sanremo 2026 chi sono i 30 cantanti in gara | l’annuncio di Carlo Conti

L’edizione 2026 del festival di Sanremo prende forma con l’annuncio ufficiale dei 30 Big al TG1. Carlo Conti guida ancora la kermesse e mette insieme generazioni, pop e rap, solisti e band, oltre ad alcuni duetti speciali. Qui trovi la fotografia del cast, ordinata per temi per leggere meglio il mosaico musicale che vedremo sul palco. L’elenco, comunicato in diretta tv, segna già il tono dello show che vedremo a fine febbraio. Tre ex di Amici in semifinale di Sanremo Giovani Sanremo 2026: l’annuncio al TG1 e il quadro generale. L’elenco è arrivato in diretta al TG1 delle 13:30: i 30 Big compongono un cast in equilibrio tra classici e nuove voci, con sorprese e accoppiate inedite. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Sanremo 2026, chi sono i 30 cantanti in gara: l’annuncio di Carlo Conti

News recenti che potrebbero piacerti

ULTIM’ORA SANREMO 2026 - La lista dei big in gara quest’anno Chi sono i 30 cantanti in gara: https://fanpa.ge/5V33r - facebook.com Vai su Facebook

Bambole di Pezza tra i Big di Sanremo 2026: chi sono le "streghe" della prima band punk-rock tutta femminile in Italia. I membri, le canzoni e il fumetto - Carlo Conti le ha annunciate nel cast dei 30 concorrenti al Festival, comunicato durante il Tg1 di domenica ... Come scrive leggo.it

Sanremo 2026, i 30 cantanti in gara: i nomi dei big annunciati da Carlo Conti - Carlo Conti annuncia all'edizione del Tg1 delle 13:30 di domenica 30 novembre i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026 ... Riporta fanpage.it

Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026, chi sono i cantautori marchigiani (fidanzati)? L'amore e l'album insieme “Luna di miele” - 30 di domenica 30 novembre i nomi dei trenta Big in gara a Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2025. Lo riporta msn.com