Sanremo 2026 Carlo Conti fa i nomi | da Fedez e Masini a Patty Pravo | ecco i 30 Big del prossimo Festival

Feedpress.me | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno dell'annuncio è arrivato. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della 76esima edizione del Festival di Sanremo, ospite del Tg1, ha fatto i nomi dei big che dal 24 febbraio si "sfideranno" a suon di musica sul palco dell'Ariston. "Mi sembra un dejavù, spero di non aver sbagliato elenco", ha esordito scherzando Conti, forte dei successi collezionati nel 2025. Non sono rientrati nella. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sanremo 2026 carlo conti fa i nomi da fedez e masini a patty pravo ecco i 30 big del prossimo festival

© Feedpress.me - Sanremo 2026, Carlo Conti fa i nomi: da Fedez e Masini a Patty Pravo: ecco i 30 Big del prossimo Festival

Approfondisci con queste news

sanremo 2026 carlo contiSanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei cantanti che saranno in gara - 30, come consuetudine, il conduttore e direttore artistico del Festival ha annunciato i nomi dei cantanti della prossima edizione ... vanityfair.it scrive

sanremo 2026 carlo contiSanremo 2026, Carlo Conti annuncia i cantanti in gara al Tg1: a breve tutti i nomi. Il Festival dal 24 al 28 febbraio 2026 - Carlo Conti svelerà il cast completo dei cantanti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo oggi al Tg1 delle 13. Da ilmessaggero.it

sanremo 2026 carlo contiFestival di Sanremo 2026: Carlo Conti svela i nomi dei Big in gara, la diretta - Festival di Sanremo 2026: annunciato l'elenco dei Big da Carlo Conti. Da donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Sanremo 2026 Carlo Conti