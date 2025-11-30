Sanremo 2026 Carlo Conti annuncia i big in gara | ecco chi sono

Carlo Conti ha annunciato al Tg1 delle 13.30, come previsto, la lista dei big in gara di Sanremo 2026. Ascolto dopo ascolto il direttore artistico del Festival di Sanremo, ha deciso quali saranno gli artisti in gara alla edizione numero 76. E, dopo aver ricevuto oltre 300 brani, a sottolineare la vivacità e la varietà della musica italiana, con una modifica al Regolamento in accordo con la Rai, ha deciso di portare il numero dei Big per l’edizione 2026 da 26 a 30. Conti: “Partiamo con le carte in regola”. “Anche la 76esima edizione del Festival parte con le carte in regola per rappresentare un’importante parte della vastissima produzione musicale italiana, con significativi esordi e con artisti che tornano a calcare il palco dell’Ariston”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

