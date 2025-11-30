Sanremo 2026 Carlo Conti annuncia i big in gara | ecco chi sono

Carlo Conti ha annunciato al Tg1 delle 13.30, come previsto, la lista dei big in gara di Sanremo 2026. Ascolto dopo ascolto il direttore artistico del Festival di Sanremo, ha deciso quali saranno gli artisti in gara alla edizione numero 76. E, dopo aver ricevuto oltre 300 brani, a sottolineare la vivacità e la varietà della musica italiana, con una modifica al Regolamento in accordo con la Rai, ha deciso di portare il numero dei Big per l’edizione 2026 da 26 a 30. Conti: “Partiamo con le carte in regola”. “Anche la 76esima edizione del Festival parte con le carte in regola per rappresentare un’importante parte della vastissima produzione musicale italiana, con significativi esordi e con artisti che tornano a calcare il palco dell’Ariston”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i big in gara: ecco chi sono

Leggi anche questi approfondimenti

È ufficiale. Questi i nomi dei Big in gara a Sanremo 2026 annunciati da Carlo Conti: Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez & Masini Leo Gassmann Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samurai Jay Malika Ayane Luch - facebook.com Vai su Facebook

Su Sanremo leggo di fallimento annunciato, di cast debole eccetera senza sapere nulla. Ma se Carlo Conti avesse qualche sorpresa da wow? Se non sarà all'altezza, avremo quasi tre mesi per criticarlo, perché farlo prima a scatola chiusa? #CarloConti @Sa Vai su X

Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei cantanti che saranno in gara - 30, come consuetudine, il conduttore e direttore artistico del Festival ha annunciato i nomi dei cantanti della prossima edizione ... Secondo vanityfair.it

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i cantanti in gara al Tg1: a breve tutti i nomi. Il Festival dal 24 al 28 febbraio 2026 - Carlo Conti svelerà il cast completo dei cantanti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo oggi al Tg1 delle 13. Si legge su ilmessaggero.it

Festival di Sanremo 2026: Carlo Conti svela i nomi dei Big in gara, la diretta - Festival di Sanremo 2026: annunciato l'elenco dei Big da Carlo Conti. Si legge su donnaglamour.it