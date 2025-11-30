Sanremo 2026 Carlo Conti annuncia i 30 Big in gara | ecco chi sono

Al TG1 delle 13.30 di oggi, domenica 30 novembre 2025, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei 30 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026: ecco chi sono!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i 30 Big in gara: ecco chi sono

Altre letture consigliate

È ufficiale. Questi i nomi dei Big in gara a Sanremo 2026 annunciati da Carlo Conti: Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez & Masini Leo Gassmann Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samurai Jay Malika Ayane Luch - facebook.com Vai su Facebook

Su Sanremo leggo di fallimento annunciato, di cast debole eccetera senza sapere nulla. Ma se Carlo Conti avesse qualche sorpresa da wow? Se non sarà all'altezza, avremo quasi tre mesi per criticarlo, perché farlo prima a scatola chiusa? #CarloConti @Sa Vai su X

Carlo Conti annuncia in diretta i Big in gara a Sanremo 2026: da Elettra Lamborghinie a Fedez con Masini, ecco chi c’è - Carlo Conti è tornato in diretta nell’edizione delle 13:30 del Tg1 di oggi, domenica 20 novembre, per il tradizionale annuncio dei cantanti in gara a Sanremo 2026. Lo riporta gossip.it

Festival di Sanremo 2026: Carlo Conti svela i nomi dei Big in gara, la diretta - Festival di Sanremo 2026: annunciato l'elenco dei Big da Carlo Conti. Come scrive donnaglamour.it

Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei cantanti che saranno in gara - 30, come consuetudine, il conduttore e direttore artistico del Festival ha annunciato i nomi dei cantanti della prossima edizione ... vanityfair.it scrive