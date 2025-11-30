Sanremo 2026 caccia agli esclusi | i ‘no’ di Conti agli aspiranti big

(Adnkronos) – Spenti i riflettori sull'annuncio dei 30 Big di Sanremo 2026, si accendono quelli sul "contro-festival": la lunga lista degli esclusi. Mentre Carlo Conti svela le sue carte per l'Ariston, l'attenzione si sposta su chi quel palco, quest'anno, non lo calcherà. E se non esiste una lista ufficiale dei "bocciati", un dato è certo: . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche questi approfondimenti

MOLINI DI TRIORA: CACCIATORE FERITO DA UN CINGHIALE DURANTE UNA BATTUTA DI CACCIA. ALLERTATO L'ELISOCCORSO - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo 2026, dopo i big è caccia agli esclusi: ecco chi è stato bocciato da Carlo Conti - Il direttore artistico svela le sue carte per l'Ariston, ma ora l'attenzione è su chi quel palco, quest'anno, non lo calcherà ... Riporta affaritaliani.it

SANREMO 2026: SVELATI - Ascolto dopo ascolto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha deciso quali saranno i Big in gara alla edizione numero 76. Lo riporta 9colonne.it

"Festival di Sanremo": tutti i big che Carlo Conti sogna sul palco dell'Ariston - Carlo Conti corteggia Elisa, Biagio Antonacci, Blanco, Patty Pravo, Rettore e molti altri per il cast di "Sanremo 2026": un mix di veterani, ritorni ... Scrive alfemminile.com