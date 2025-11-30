Sanremo 2026 annunciati i nomi dei Big in gara

È arrivato quel momento dell’anno. Come ormai tradizione vuole, il direttore artistico del Festival della Canzone Italiana ha reso nota la rosa dei nomi dei Big che si contenderanno la vittoria della 76esima edizione dell’evento musicale più atteso dell’anno. Durante l’edizione delle 13:30 del TG1, Carlo Conti, nuovamente al timone della kermesse, ha elencato tutti i cantanti che, dal 24 al 28 febbraio 2026, saranno in gara a Sanremo. Un annuncio posticipato di sette giorni nel rispetto dell lutto per la scomparsa di Ornella Vanoni, tra le grandi protagoniste del Festival. Dopo numerose defezioni, da Tiziano Ferro ad Alfa, da Noemi a Irene Grandi, a due mesi dalla competizione sappiamo finalmente chi si sfiderà sul palco dello storico Teatro Ariston, nella speranza di mettere le mani sul Leone d’oro assegnato al primo classificato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sanremo 2026, annunciati i nomi dei Big in gara

