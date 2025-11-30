Sanremo 2026 annunciati i cantanti in gara | tutti i nomi

Durante l’edizione del Tg1 delle 13.30, Carlo Conti ha annunciato l’elenco dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026 in programma dal 24 al 28 febbraio. Ecco i nomi dei 30 big: Tommaso Paradiso. Chiello. Serena Brancale. Fulminacci. Ditonellapiaga. Fedez & Masini. Leo Gassman. Sayf. Arisa. Tredici Pietro. Sal da Vinci. Samurai Jay. Malika Ayane. Luché. Raf. Bambole di pezza. Ermal Meta. Nayt. Elettra Lamborghini. Michele Bravi. J-Ax. Enrico Nigiotti. Maria Antonietta e Colombre. Francesco Renga. Mara Sattei. LDA & Aka7. Dargen D’Amico. Levante. Eddie Brock. Patty Pravo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sanremo 2026, annunciati i cantanti in gara: tutti i nomi

Scopri altri approfondimenti

Oggi al Tg1 delle 13.30 verranno annunciati gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2026 Vai su X

#Magazine #DreamMessageSanremo2026 #welness Il sogno diventa realtà in vista di Sanremo 2026, mentre cresce l’attesa per conoscere gli artisti in gara, che saranno annunciati domenica prossima: #ILMONITO Nella cornice esclusiva dell’Hotel Ambasci - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei cantanti che saranno in gara - 30, come consuetudine, il conduttore e direttore artistico del Festival ha annunciato i nomi dei cantanti della prossima edizione ... Si legge su vanityfair.it

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i cantanti in gara al Tg1: a breve tutti i nomi. Il Festival dal 24 al 28 febbraio 2026 - Carlo Conti svelerà il cast completo dei cantanti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo oggi al Tg1 delle 13. ilmessaggero.it scrive

Sanremo 2026, i 30 cantanti in gara: i nomi dei big annunciati da Carlo Conti - Carlo Conti annuncia all'edizione del Tg1 delle 13:30 di domenica 30 novembre i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026 ... Segnala fanpage.it