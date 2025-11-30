Sanremo 2026 annunciati i cantanti in gara | tutti i nomi

Durante l’edizione del Tg1 delle 13.30, Carlo Conti ha annunciato l’elenco dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026 in programma dal 24 al 28 febbraio. Ecco i nomi dei 30 big: Tommaso Paradiso. Chiello. Serena Brancale. Fulminacci. Ditonellapiaga. Fedez & Masini. Leo Gassman. Sayf. Arisa. Tredici Pietro. Sal da Vinci. Samurai Jay. Malika Ayane. Luché. Raf. Bambole di pezza. Ermal Meta. Nayt. Elettra Lamborghini. Michele Bravi. J-Ax. Enrico Nigiotti. Maria Antonietta e Colombre. Francesco Renga. Mara Sattei. LDA & Aka7. Dargen D’Amico. Levante. Eddie Brock. Patty Pravo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

