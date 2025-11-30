Durante l'annuncio dei Big di Sanremo 2026, la Rai confonde Aka 7even con l'attore e regista Stefano Scala. I fan segnalano il problema in pochi secondi. La vicenda diventa un momento virale della giornata. L'attesa è finita: questo pomeriggio, in diretta al TG1, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha annunciato ufficialmente i trenta Big che saliranno sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2026, in programma a marzo. L'elenco è stato snocciolato con la consueta suspence, accompagnato dalla grafica della Rai che mostrava i volti degli artisti. finché non è arrivato il momento della coppia LDA e Aka7even, ed è scoppiata la clamorosa gaffe. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sanremo 2026, Aka7even 'scambiato' per un attore al TG1: la gaffe Rai diventa un caso virale