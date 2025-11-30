Il ritorno di Sandokan non è solo un’operazione televisiva, ma un rito collettivo che riporta sullo schermo un immaginario profondissimo, fatto di libertà, ribellione e avventura. Domani sera, in prima serata su Rai 1, il personaggio nato da Emilio Salgari torna a vivere con il volto di Can Yaman, riportando milioni di spettatori nel cuore del Borneo ottocentesco. È un progetto ambizioso, costruito come una produzione internazionale, che si muove tra battaglie navali, giungle lussureggianti e grandi passioni. Una serie che vuole parlare a tutte le generazioni, mantenendo intatto il fascino del mito ma con un linguaggio aggiornato, visivo e narrativo, pronto a catturare chi non ha mai visto il Sandokan storico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sandokan torna in tv: la serie evento con Can Yaman che riaccende un mito senza tempo