Sandokan torna in Tv | la nuova serie con Can Yaman riaccende un mito

Un eroe senza tempo approda su Rai 1. A cinquant'anni dal celebre sceneggiato Rai che lo rese un'icona, Sandokan torna sul piccolo schermo in una nuova veste. Da domani, 1 dicembre, la serie approderà in prima serata su Rai 1 (e successivamente su Disney+), sotto la direzione di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, questa ambiziosa versione internazionale nasce da un'idea di Luca Bernabei e dal lavoro televisivo di Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri. Can Yaman raccoglie l'eredità di Kabir Bedi.

