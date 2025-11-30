Sandokan torna in Tv | la nuova serie con Can Yaman riaccende un mito
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un eroe senza tempo approda su Rai 1. A cinquant’anni dal celebre sceneggiato Rai che lo rese un’icona, Sandokan torna sul piccolo schermo in una nuova veste. Da domani, 1 dicembre, la serie approderà in prima serata su Rai 1 (e successivamente su Disney+), sotto la direzione di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, questa ambiziosa versione internazionale nasce da un’idea di Luca Bernabei e dal lavoro televisivo di Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri. Can Yaman raccoglie l’eredità di Kabir Bedi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Repost @STARZPlayArabia ? Tra amore e libertà... inizia un'avventura senza precedenti. ? #Sandokan torna per rivelare la lotta del cuore, la lealtà e il diritto di scegliere il proprio destino. In anteprima il 2 dicembre Due episodi a settimana su #Starz Vai su X
Da lunedì succede qualcosa di straordinario: Sandokan torna a vivere… e lo fa proprio qui, nella nostra terra! Milioni di spettatori, dall’Italia al resto del mondo, potranno finalmente scoprire la Calabria più autentica, quella selvaggia, luminosa, che conquist - facebook.com Vai su Facebook
Sandokan torna in televisione con una nuova produzione internazionale Il nuovo Sandokan arriva su Rai1 dal 1° dicembre con… - Sandokan torna in televisione con una nuova produzione internazionale Il nuovo Sandokan arriva su Rai1 dal 1° dicembre con quattro prime serate che ... Da novella2000.it
Sandokan torna in tv, da domani su Rai 1 la serie con Can Yaman che riaccende un mito - A cinquant’anni dal celebre sceneggiato Rai che lo rese un’icona, torna l’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari: Sandokan. Secondo reggiotv.it
A 50 anni dalla serie cult con Kabir Bedi, il mito creato da Emilio Salgari torna sul piccolo schermo con… - A 50 anni dalla serie cult con Kabir Bedi, il mito creato da Emilio Salgari torna sul piccolo schermo con Can Yaman e Alessandro Preziosi Un ritorno che ... Lo riporta ciakgeneration.it