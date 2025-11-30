Sandokan recensione | il pirata di Can Yaman gioca con la nostalgia e si fa intrattenimento spettacolare
I primi due episodi di Sandokan, la nuova serie di Rai Fiction e Lux Vide al via lunedì 1° dicembre su Rai 1, promettono di regalare al pubblico quattro serate all'insegna dell'avventura e del divertimento, con Can Yaman chiamato alla prova della maturità In tempi di remake, reboot, riedizioni. la RAI ha atteso 50 anni ma alla fine ha ceduto alla tentazione di riportare in scena Sandokan. Non quello con gli occhi d'ambra di Kabir Bedi, che ha segnato l'immaginario di almeno un paio di generazioni, ma uno tutto nuovo. Il racconto d'avventura della Tigre della Malesia si fa spettacolo popolare A segnare il solco netto - e a chiarire le intenzioni - una strategia produttiva opposta rispetto a quella del 1976, puntando su un protagonista, Can Yaman, già popolarissimo sui nostri schermi (l'attore indiano invece era all'epoca completamente sconosciuto alla platea italiana). 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Scopri altri approfondimenti
SANDOKAN - Da lunedì 1° dicembre in quattro serate su Rai1 Link nella bio > #serietv / #netflix #fiction #tv #serie #mediaset #netflixseries #raifiction #telefilm #recensione #anteprima #primevideo #discoveryplus #paramountplus #appletv #disneyplus #sky # - facebook.com Vai su Facebook
Sandokan su Rai 1 - Torna la serie che riaccende un mito - Da Kabir Bedi a Can Yaman, il cast, quando inizia (e chi sfida in tv) - Alessandro Preziosi veste i panni di Yanez, il fedele compagno di Sandokan, mentre Alanah Bloor sarà Marianna, la perla di Labuan ... Secondo affaritaliani.it
Sandokan torna in tv, da domani su Rai 1 la serie con Can Yaman che riaccende un mito - In onda in prima serata per la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Si legge su msn.com
Scopri il Nuovo Sandokan: La Serie Avvincente che Conquista Rai 1 - La leggendaria figura di Sandokan torna in una nuova serie avvincente, trasmettendo forti messaggi di libertà e inclusività. Da notizie.it