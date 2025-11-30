Sandokan recensione | il pirata di Can Yaman gioca con la nostalgia e si fa intrattenimento spettacolare

I primi due episodi di Sandokan, la nuova serie di Rai Fiction e Lux Vide al via lunedì 1° dicembre su Rai 1, promettono di regalare al pubblico quattro serate all'insegna dell'avventura e del divertimento, con Can Yaman chiamato alla prova della maturità In tempi di remake, reboot, riedizioni. la RAI ha atteso 50 anni ma alla fine ha ceduto alla tentazione di riportare in scena Sandokan. Non quello con gli occhi d'ambra di Kabir Bedi, che ha segnato l'immaginario di almeno un paio di generazioni, ma uno tutto nuovo. Il racconto d'avventura della Tigre della Malesia si fa spettacolo popolare A segnare il solco netto - e a chiarire le intenzioni - una strategia produttiva opposta rispetto a quella del 1976, puntando su un protagonista, Can Yaman, già popolarissimo sui nostri schermi (l'attore indiano invece era all'epoca completamente sconosciuto alla platea italiana). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

