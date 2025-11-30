San Nicola accende il Natale | il programma delle celebrazioni del 6 dicembre

E' il giorno che per i baresi segna tradizionalmente l'inizio delle festività natalizie, quello in cui i vicoli di Bari vecchia si animano di voci e profumi sin dall'alba e la città si stringe al suo Santo, in una festa più intima e raccolta rispetto alla grande sagra di maggio. E' il 6 dicembre. 🔗 Leggi su Baritoday.it